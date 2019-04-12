الكويت.. استنفار أمني في مطار الشحن الجوي بسبب طرد مشبوه

اشتبهت الأجهزة المعنية بمطار الشحن الجوي بدولة الكويت في طرد بريدي، ما دفع الأجهزة الأمنية المختصة للانتقال إلى المطار واتخاذ إجراءات مكثفة لكشف حقيقة ما يحتويه الطرد.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية أن طرداً بريدياً على شكل “كتاب” أثار اشتباه الأجهزة المعنية العاملة بالمطار أثناء عمليات المسح المعتادة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة سارعت بالانتقال للمطار وتعاملت مع الطرد بشكل فوري، ولم تكتفِ بذلك بل فحصت جميع الطرود الأخرى للتأكد من خلوها من أي مواد خطرة.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تواصل تحرياتها، وتنتظر نتيجة فحص الطرد التي تتوصل إليها الأدلة الجنائية، لافتة إلى أن التحقيق مستمر لكشف ملابسات الواقعة.