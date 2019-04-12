حرس الحدود بعسير ينقـذ مواطناً من الغـرق بشاطئ النهود

نجحت فرق البحث والإنـقاذ بقطاع القحمة التابعة لحرس الحدود أمس (الخميس)، في إنقـاذ مواطن من الغـرق بشاطئ النهود في منطقة عسير.
وبيّن المتحدث الإعلامي لحرس الحدود بعسير الرائد خالد المطيري أن فرق البحث والإنقـاذ بمركز البرك رصدت تعرض شخص للغـرق بشاطئ النهود، مشيراً إلى أن الفرق سارعت بإنـقاذه ونقله إلى مستشفى البرك العام لتقديم الإسعـافات اللازمة له.
وأهاب المطيري بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدوّنة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ، إلى جانب التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة.