“سامسونج” تطلق حجز الهاتف القابل للطي “جالاكسي فولد”

قالت سامسونج إن المهتمين بشراء هاتفها القابل للطي الذين سجلوا أنفسهم عبر موقعها Samsung.com للحصول على معلومات إضافية عن Galaxy Fold، يمكنهم طلبه مسبقاً، في الأسبوع المقبل.