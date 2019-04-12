كينيدي يقود الحزم لهزيمة الرائد

أنحاء – نواف الحازمي
تغلب فريق الحزم على ضيفه فريق الرائد بهدف وحيد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب نادي الحزم بالرس ضمن الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بينهما، وهدف المباراة الوحيد جاء في الشوط الثاني عن طريق كينيدي في الدقيقة 75.
وبهذا الفوز أصبح لدى الحزم 30 نقطة في المركز الحادي عشر في حين تجمد رصيد الرائد عند 31 نقطة في المركز العاشر.
لقاء الحزم القادم سيكون أمام الشباب في الرياض والرائد يلاقي أحــد في بريدة ضمن الجولة 28.