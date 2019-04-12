الرئيسية حوادث موظفة تحاول الانتحار برمي نفسها من نافذة مستوصف بحائل.. والدفاع المدني يتدخل
أحبط الدفاع المدني في حائل، اليوم (الخميس)، محاولة انتحـار موظفة من نافذة في مبنى متعدد الأدوار بحي المطار.
وكانت الموظفة التي تعمل في إحدى عيادات الأسنان قد حاولت، ظهر اليوم، رمي نفسها من نافذة بالدور الثالث للمستوصف، وتلقى الدفاع المدني بلاغاً بالحـادثة.
وتمكنت فرق الإنقاذ من منع انتحـار الموظفة، واتخذت الاحتياطات اللازمة، ونقلتها بعد ذلك إلى المستشفى نظراً لتعرضها لبعض الخدوش أثناء محاولتها الخروج من النافذة.