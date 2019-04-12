هل يجوز لنزلاء الفنادق أن يأخذوا الأغراض التي توجد في غرفهم حال مغادرتها؟.. “الشثري” يجيب | فيديو

اعتبر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، أنه لا يجوز لنزلاء الفنادق أن يأخذوا الأغراض التي توجد في مقر إقامتهم خلال مغادرتهم الفندق دون أن يحصلوا على إذن من إدارة الفندق سواءً كان لفظياً أو عرفياً.
وقال الدكتور الشثري خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن أملاك الغير لا يجوز للإنسان أن يأخذها بدون طيب نفس من صاحبها، مشيراً إلى أنه يستثنى من ذلك ما أذن فيه مالكه سواءً كان هبةً أو إبراءً أو بيعاً أو غيره.
وأضاف الشثري أن الإذن يكون على نوعين؛ إذن لفظي أو إذن عرفي، وهو الذي يختلف ما بين موطن وآخر، فمثلاً في المملكة لا تأذن الفنادق للنزيل بأخذ المناشف والفوط، ولكن الشامبو والصابون الذي جرى استخدام جزء منه ولا يمكن الانتفاع به من قبل الآخرين فلا إشكال في أخذها.
ولفت إلى أن الأشياء الأخرى مثل الشامبو والصابون وغيرهما، والتي لم يتم استخدامها فإن أخذها لا يتم سوى بالاستئذان من مالك الفندق أو إدارته.