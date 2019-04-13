الرئيسية أنحاء الوطن اختفاء ثلاثينية في ظروف غامضة بالرياض.. والجهات الأمنية تستنفر للبحث عنها
تستنفر الجهات الأمنية في العاصمة الرياض جهودها للبحث عن سيدة فُقدت بحي السعادة بالرياض فجر الأربعاء الماضي في ظروفٍ غامضة.
وأوضحت مصادر بحسب “سبق” أن السيدة تبلغ من العمر 33 عاماً خرجت من المنزل فجر الأربعاء الماضي لأسباب غير معروفة، دون أن تأخذ هاتفها الشخصي أو أي أغراض خاصة بها.
وتأتي الحادثة بعد أسبوع من العثور على الفتاة التي كانت قد فقدت في ظروف غامضة في حي ظهرة لبن بالرياض الأسبوع الماضي، ولاقت قصتها تفاعلا كبيرا وجهودا مضنية من الجهات الأمنية للبحث عنها.