الآتي قال وطال ابتعد عن الخطر وأهدى الصدارة للهلال

أنحاء – سالم باجوبح – عبدالله المغامس
انتهى كلاسيكو الكرة السعودية بين النصر وضيفه الاتحاد بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الـ 27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.
حيث حفل اللقاء بالإثارة والتنافس والأهداف حتى الرمق الأخير لصافرة حكم اللقاء.
بدأ شوط اللقاء بهجوم نصراوي وتحفظ اتحادي في المناطق الخلفية وهجمات لم تكن ذات خطورة كبيرة حتى جات الفرصة الأخطر لحمدالله الذي واجه حارس المرمى بعد تمريرة رائعة من البرازيلي جوليانو وضعها الاول بطريقة اللب لكن تمكن فواز القرني من التصدي لها تبعتها سيطرة نصراوية على مجريات اللقاء واعتماد الاتحاد على المرتدات التي أتت بهدف اللقاء الاول بالدقيقة 32 بعد تمريرة الساحر فيلانويفا لرومارينهو الذي واجه فيها جونز سددها ولكنهـا ارتدت لتجد الصربي بريجوفيتش الذي وضعها بالمرمى هدفا اتحادي اول بعدها فقد لاعبو النصر السيطرة على مجريات اللقاء وكثرت التمريرات الخاطئة التي استفاد منها لاعبو الاتحاد بعد استلام المولد لتمريرة هيائها لبريجوفيتش الذي وضعها يمين جونز كهدف ثاني بالدقيقة 43 ينتهي به شوط اللقاء تقدم الاتحاد بهدفين دون مقابل.
بالشوط الثاني دخل لاعبو النصر بأسلوب الهجوم ولاغيره لكن قابله استحواذ اتحادي ومجاراة بالهجوم المرتد لمحاولة قتل اللقاء حيث أتت للبرازيلي رومارينهو فرصة هدف بعد مواجهة الحارس لكن تألق الأخير أبقى النتيجة على ما كانت عليه بعدها استغل هداف النصر حمدالله لعرضية من الغنام وضعها ببراعة على يسار فواز القرني مسجلاً هدف تقليص الفارق بالدقيقة 69 تبعها صحوة نصراوية وفرصة تلو الأخرى حتى الدقيقة 74 التي احتسب فيها حكم اللقاء ضربة جزاء بعد العودة للفار بعد إعاقة عبدالله ال سالم وتقدم لها الهداف حمدالله ليضيف هدف التعادل للنصر.
بعدها تفنن لاعبو الفريقين بإضاعة الفرص خاصة من ناحية الفريق الاتحادي ومع اقتراب نهاية اللقاء مرر الساحر فيلانويفا كرة ساقطة للبيشي الذي تخطى فيها برونو ومررها للمولد الذي واجه المرمى ويضعها ارضية زاحفة هدفا ثالثا بالدقيقة 88.
قام بعدها لاعبو النصر بالهجوم بغيه إدراك التعادل لكن لم يوفق لاعبوه من ذلك وسط تألق دفاع الاتحاد بالحفاظ على التقدم ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية المباراة بفوز الاتحاد الأمر الذي ادى لإهداء الصدارة للهلال ويظل النصر على رصيده السابق 61 في وصافة الدوري بينما ارتفع رصيد الاتحاد للنقطة 28 بالمركز الثاني عشر ويبتعد من خلالها عن مراكز الخطر أسفل الترتيب.
مباراة النصر القادمة ستكون أمام الفتح في الراض بينما يلاقي الاتحاد فريق الاتفاق في جدة ضمن الجولة 28.