الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يعلن فتح باب التسجيل في “معسكر طويق”

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز أمس (الجمعة)؛ فتح باب التسجيل في “معسكر طويق السيبراني”، الذي سيقام في الرياض بمشاركة 100 متدرب، يخوضون رحلة لإتقان مهارات أساسية في مجال الأمن السيبراني.
وأوضح الاتحاد أن المعسكر الذي يمتد لثلاثة أشهر يسعى إلى تزويد المتدربين بالمعرفة التامة لأساسيات علم الأمن السيبراني مثل الشبكات وتطبيقات الويب ولغات البرمجة، إلى جانب صقل هذه المهارات بالتدريبات العملية المكثفة، والتدريب على طرق وتقنيات اختبار الاختراق، وأبرز المنهجيات والأدوات المستخدمة فيه.
وبيّن أن المعسكر سيضمن إلمام المتدرب بأنماط حدوث الحوادث الرقمية، وأفضل الممارسات المهنية لطرق الاستجابة السريعة لها، وأساليب القيام بتحقيق جنائي رقمي على المصادر الرقمية المختلفة مثل الأجهزة والشبكات الحاسوبية والخوادم.
وأشار الاتحاد السعودي للأمن السيبراني إلى أن المتدربين سيتمكنون من معرفة كيفية بناء معامل افتراضية؛ لفحص البرمجيات الضارة، وأساليب تحليلها والكشف عن وظائفها وتحديد مصادرها.
ولفت إلى أن المعسكر يأتي في شكل خمس مراحل رئيسة؛ وهي دورة اختبار الاختراق “المستوى التأسيسي”، ودورة اختبار الاختراق “المستوى المتقدّم”، ودورة التحقيق الجنائي الرقمي، ودورة التحليل المتقدّم للذاكرة، وأخيراً دورة تحليل البرمجيات الضارّة.
وأضاف الاتحاد أنه سيقام في نهاية كل أسبوع من أسابيع المعسكر لقاء تقني، يجمع طلاب المعسكر مع أبرز المختصين في مختلف مجالات الأمن السيبراني على مستوى العالم لتبادل المعرفة والنقاش، وستتاح الفرصة للمختصين ليكونوا متحدثين في هذه اللقاءات، وذلك بعد تقدمهم للتسجيل عبر الرابط الذي سينشر عبر حساب الاتحاد على منصة “تويتر”.