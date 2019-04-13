السودان.. رئيس المجلس العسكري الجديد يعلن إلغاء حظر التجول والإفراج عن جميع المعتقلين

الرئيسية أنحاء العالم السودان.. رئيس المجلس العسكري الجديد يعلن إلغاء حظر التجول والإفراج عن جميع...
أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم (السبت)، إلغاء حظر التجول الليلي والإفراج عن جميع المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم بموجب حالة الطوارئ في الاحتجاجات الأخيرة.
كما أكد البرهان، خلال بيان أذاعه التلفزيون السوداني، أن الفترة الانتقالية ستسمر لعامين كحد أقصى يتم في نهايتها أو خلالها تشكيل حكومة مدنية بالتشاور مع القوى السياسية.
ودعا البرهان كافة المكونات السياسية إلى الحوار، مشدداً على أنه ستتم محاربة الفساد وتفكيك كل الواجهات الحكومية وغير الحكومية الحزبية.
وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي وقف إطلاق النار في أرجاء السودان، داعياً السودانيين، مواطنين وأحزابا، العودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية.