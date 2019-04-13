الفيصلي يقلب هزيمته لفوز أمام الوحدة

أنحاء – نواف الحازمي
تغلب فريق الفيصلي على مضيفه الوحدة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على ستاد ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة ضمن الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الشوط الأول للمباراة انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني سجل أوتيرو هدف فريقه الوحيد عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 55، وعند الدقيقة 77 عادل الفيصلي النتيجة عن طريق لاعبه دينلسون بيريرا.
دينلسون بيريرا أيضاً يكرر التسجيل لفريقه وهو هدف الفوز عند الدقيقة 82.
وبهذه النتيجة أصبح لدى الفيصلي 40 نقطة في المركز السادس بينما بقي الوحدة على نقاطه ال 39 في المركز السابع.
مباراة الوحدة القادمة أمام الأهلي في جدة ومباراة الفيصلي القادمة ستكون أمام الفيحاء في المجمعة ضمن الجولة 28.