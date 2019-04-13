الهلال يتصدّر الدوري مؤقتًا بعد انتصاره على الأهلي

أنحاء – عادل رشيد – ضيف الله العتيبي
تصدّر الفريق الهلالي كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين مؤقتاً عقب تغلّبه على الأهلي بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمعهم على ملعب مدينة الملك بن عبدالله بن عبدالعزيز (الجوهرة) ضمن مباريات الجولة 23.
وشهد اللقاء تفوّق هلالي على المستوى الفنّي دون أي خطورة تذكر، ومن هجمة مرتدة يحرز عبدالفتّاح عسيري الهدف الأوّل للأهلي ليتم الغاءه بداعي التسلل، ليتم عقبها طرد اللاعب يوسف الحربي بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 38 ليكمل الاهلي اللقاء ب 10 لاعبين ليحرز بوتيا هدف التقدّم الهلالي في الدقيقة 43 واستغلال ثغرة دفاعات الاهلي.
بدأ الشوط الثاني بتكتل دفاعي أهلاوي واللعب على المرتدّات حيث سنحت عدد من الفرص ولكن لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب، وفي الجانب المقابل الهلال تعاقب لاعبوه على إهدار بعض الفرص ليكتفي بالهدف وتحقيق انتصار مهم واعتلاء صدارة الدوري برصيد 63 نقطة ويتجمّد رصيد الاهلي عند 46 نقطة في المركز الخامس.