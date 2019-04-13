بجمعية الثقافة والفنون بجدة.. الدكتورة نسرين يعقوب ترسم خارطة “حيادية نظرنا إلى أنفسنا واستحقاقاتنا”

أقيمت مساء الأربعاء الماضي (٢٠١٩/٤/١٠)، ضمن أنشطة اللجنة الثقافية النسائية بجمعية الثقافة والفنون بجدة، والتي تشرف عليها الدكتورة خديجة الصبان، أمسية تثقيفية نفسية عنوانها ” كيف ننظر إلى أنفسنا واستحقاقاتنا بحيادية ” قدمتها الدكتورة نسرين يعقوب، أستاذ علم النفس المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز، بجدة.
وافتتحتْ الأمسية أ. نجلاء الدخيل، بكلمة ترحيبية واستعراض مختصر لسيرة ضيفة الأمسية، الدكتورة نسرين يعقوب.
ثم بدأت الدكتورة نسرين حديثها بطرح مجموعة من الأسئلة، وجعلت الإجابة عليها هي عناصر اللقاء. ومن تلك الأسئلة: لماذا نُسلّم بالقصور؟ أين نذهب بطموحاتنا؟ هل تستحق آمالنا أنْ نتعب من أجلها؟
من الذي يُحدد كوننا طبيعيين أو عاديين؟ من يحدد أننا ناجحين؟ هل حددنا أولوياتنا؟
كيف ننظر إلى أنفسنا بحيادية؟ماهو الطريق نحو الواقع؟ما هو تعريفنا للتسليم ؟ هل نسمح لأنفسنا بأن نُسلّم؟ ما الفرق بين التسليم والاستسلام؟
ماهو الفرق بين حب الذات واحترامها؟
وبعد ذلك أخذت الدكتورة نسرين في طرح وشرح الإجابات على تلك التساؤلات بمشاركة الحضور، ثم فتحتْ باب المداخلات والنقاشات حول ما طرحته.
وقد شهد اللقاء حضوراً كبيراً جداً، وقد عبّرَ عدد منهم عن شكرهم للجمعية وللمُحاضرِة لما فتحته لهم من آفاق معرفيَّة وتثقيفية.
وفي نهاية اللقاء كرّمتْ الدكتورة خديجة الصبان الدكتورة نسرين يعقوب، وأ. نجلاء الدخيل، نيابة عن سعادة مدير عام الجمعية الأستاذ محمد إبراهيم صبيح.