برعاية أمير مكة.. “تنسيقي حجاج الداخل” ينظم ملتقى ومعرض تجهيزات الحج

برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرميين الشريفيين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، ينظم المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل، بإشراف من وزارة الحج والعمرة، حفل افتتاح ملتقى ومعرض تجهيزات الحج لعام ١٤٤٠ هـ يوم الاثنين القادم في فندق الهلتون بجدة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات.
وسيجمع المعرض تحت سقفه العديد من المجالات الخدمية، من أهمها النقل الجوي والبري، والضيافة، والتموين، والخيام ومواد البناء، والطاقة، وخدمات الحجز، والفندقة، والاتصالات، ويستفيد من المعرض نحو ٢٠٠ شركة ومؤسسة من مقدمي الخدمة لحجاج الداخل والخارج ومكاتب الخدمة التابعة لها، إضافة إلى ٢٠٠ مطبخ للإعاشة.
وتشارك وزارة الحج والعمرة الجهة الراعية للمعرض بجناح يقدم حزمة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتثري تجربتهم، وتوضيح الأنظمة واللوائح والمعايير للمستثمرين في مجال الخدمات التكميلية في الحج.
ويهدف معرض تجهيزات الحج إلى رفع المنافسة بين مزودي الخدمات من مختلف المجالات للارتقاء بالخدمات التي تقدمها شركات ومؤسسات الحجاج من الداخل والخارج لتواكب تطلعات القيادة الرشيدة بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي عبدالرحمن الحقباني أن المعرض يأتي انطلاقاً من المبادرات التي رفعها المجلس التنسيقي لوزارة الحج والعمرة لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، عبر خلق بيئة تنافسية بين مزودي الخدمات المختلفة مما يسهم في الرقي بالخدمات والرفع من كفاءتها.
وأضاف: نعمل في المجلس التنسيقي على أن يشكل المعرض نقلة نوعية في قطاع الحج ويسهم في خدمة جهود وزارة الحج والعمرة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م ومنها دعم مبادرة الأغذية مسبقة التجهيز حيث يركز المعرض على شركات الإعاشة مسبقة التجهيز والتي تعد أحد برامج مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الحج والعمرة.
وثمن الحقباني، لمعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ومعالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، رعاية وزارة الحج والعمرة لهذا الحدث الذي سيجمع المبتكرين والرياديين للمشاركة وتقديم الأفكار والمنتجات الجديدة في قطاع الحج بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، مشيراً أن ملتقى ومعرض تجهيزات الحج سيتبني برنامج “صفقات المبدعين” كون قطاع خدمة حجاج الداخل من القطاعات التي لها أهمية كبرى في منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأضاف بأن المجلس التنسيقي سينتخب من هؤلاء المخترعين والمبدعين ويشكل فريقاً لينضم إلى اللجنة التي تم تشكيلها من مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الحج والعمرة، ومعهد خادم الحرميين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، وشركة وادي مكة، إضافة إلى أعضاء المجلس وعدد من أعضاء القطاع.