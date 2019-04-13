“تعليم جدة ” يُكرم الطلاب والمدارس المعززة للسلوكيات الإيجابية

كرمت إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم جدة، ٢٠ مدرسة و٣٠ طالب وعدد من مشرفي التوجيه والإرشاد في الحفل الختامي لملتقى ” تعزيز”، والذي يُعنى بتعزيز السلوكيات الإيجابية في المدارس، بحضور مدير ادارة التوجيه والارشاد بتعليم جدة عيسى الزهراني وعدد من القيادات التربوية والمدارس والطلاب مؤخراً في قاعة نسما للتدريب.
وأوضح الزهراني بان برنامج تعزيز يهدف الى دعم السلوك الايجابي وتنميته من خلال بيئة محفزة وجاذبة ترتكز على استخدام أساليب علمية لتعزيز السلوك الايجابي لتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي والتربوي للطالب داخل المدرسة من خلال بيئة مدرسية محفزة للطالب لمساعدته على تحقيق هذا التوافق.
وأشار الزهراني الى البرنامج الوزاري ” تعزيز ” يحظى بدعم كبير من قبل المسؤولين في الوزارة وادارات التعليم، لافتاً بأن هذا التكريم يُعد دافع للمزيد من تعزيز السلوكيات في المدارس، منوهاً بان الادارة العامة للتعليم بجده نفذت البرنامج منذ أكثر من ثلاث أعوام هذا وقد قدم الزهراني شكره للمدير العام للتعليم ا. عبدالله الثقفي على الدعم اللامحدود الذي تحظى به كافة برامج التوجيه والإرشاد.
وكانت فعاليات برنامج تعزيز انطلقت في مدارس التعليم العام مطلع العام الدراسي تحت اشراف الإدارة العامة للإرشاد في وزارة التعليم لتعزيز السلوكيات الإيجابية للوصول إلى بيئة مدرسية رائدة في تحقيق المسؤولية السلوكية.