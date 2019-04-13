رئيس نيوم: بدء عملية الإنشاء خلال أشهر قليلة.. وسيعقبها مراحل هامة وحساسة

كشف الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم، نظمي النصر، أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد انتقال فريق عمل مشروع نيوم إلى موقع المشروع والبدء في عملية الإنشاء.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمشروع أنهم حريصون على تنفيذ جميع الخطوات بشكل متكامل، وأن مرحلة الإنشاء سيعقبها مراحل هامة وحساسة.
وأبان أن “نيوم” رحلة طويلة تحتاج إلى التخطيط الدقيق والعمل الدؤوب، مشيراً إلى أن العمل مستمر في المشروع وفق المخطط له.
وقال عقب حفل مسابقة “احلم نيوم” إن مبادرة مشروع “نيوم” “ومسك” هي أولى المبادرات التي ستتبعها الكثير من الشراكات التي تخدم المشروع وتثري جوانبه التنموية في شتى أنحاء العالم، وتستقطب العقول السعودية لتكون جزءاً أساسياً في عملية البناء في نيوم.