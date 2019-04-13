فيديو | السيول تغلق طريق الجنوب من الرياض إلى الدلم

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة الرياض أمس في إغلاق طريق الجنوب المتجه من الرياض إلى الدلم بسبب فيضان سيل وادي نساح.
وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للسيول المنهمرة في طريق الجنوب، والتي أدت إلى تعطل الحركة المرورية.
وكانت العاصمة الرياض وبعض المحافظات التابعة لها قد شهدت أمس الجمعة هطول أمطار غزيرة، تسببت في إعاقة الحركة المرورية واحتجاز عدد من السيارات في بعض الشوارع والطرقات.
فيما أكدت أمانة الرياض اليوم (السبت) أن جميع الطرق أصبحت الآن سالكة أمام الحركة المرورية بعد موجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على الرياض البارحة.