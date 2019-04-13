من هو رئيس المجلس العسكري الجديد بالسودان عبدالفتاح البرهان؟

أعلن رئیس المجلس العسكري الانتقالي في السودان وزير الدفاع ورئیس اللجنة الأمنیة العلیا، الفريق أول عوض بن عوف، تنحیه عن رئاسة المجلس وتعیین الفريق أول عبدالفتاح برھان بدلاً منه.
وعبدالفتاح البرهان الذي درس بشندي الثانوية ومن ثم الكلية الحربية لا يعرف عنه الكثير من المعلومات؛ نظراً لطبيعة موقعه العسكري.
وورد اسم البرهان في الإعلام مؤخراً بعدما شملته القرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس السوداني السابق عمر البشير خلال شهر فبراير الماضي؛ حيث قام بترقيته من رتبة الفريق الركن إلى رتبة الفريق أول وعينه مفتشاً عاماً للقوات المسلحة.
وتولّى البرهان في مسيرته العسكرية عدة مناصب، كان أبرزها على الإطلاق منصب قائد القوات البرية السودانية، وكذلك المفتش العام للقوات المسلحة.
وأسند إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجديد بالسودان مهمة الإشراف على القوات السودانية في اليمن بالتنسيق مع محمد حمدان حميدتي قائد قوات الدعم السريع.
ومن أبرز المعلومات الخاصة بحياة البرهان الذي يلقى قبولاً كبيراً في الأوساط السودانية عن سابقه، أنه أمضى أكثر حياته متنقلاً ما بين اليمن والإمارات، إلى جانب خدمته لسنوات طويلة في جنوب السودان سابقاً وغرب البلاد أيضاً، بالإضافة إلى أنه كان من دعاة تنحية الرئيس المعزول عمر البشير، وأشرف على توقيفه بعد قرار الجيش بعزله.