٥ شركات ناشئة سعودية واعدة تنافست في اليوم الختامي لبرنامج تسريع الأعمال

تنافست 5 شركات ناشئة سعودية في اليوم الختامي لبرنامج تسريع الأعمال والذي نظمته “مسرِّعة بلوسم” في مركز جدة للشباب بجدة ،أمس ، بعد منافسة قوية شهدها البرنامج ، وحصلت شركتي Swish & Sticky على لقب أفضل شركة ناشئة, بعد تقديمهما أمام لجنة من الحُكّام والتي ضمت عدداً من أبرز الخبراء والمتخصصين وأصحاب الشركات، بالإضافة لحصولهما على رحلة مجانية إلى سيليكون فالي للوصول الى الأسواق العالمية وإتاحة الفرصة لمؤسِسَي الشركة لزيارة المقر الرئيسي لفايسبوك, اوبر وجوجل حيث سيتمكنان من مقابلة العديد من أصحاب رؤوس الأموال , مسرعات الأعمال, المؤسِسين والقادة القادمين من مسرِّعة 500 Startups , مايكروسوفت وبنك سيليكون فالي. كلُ ذلك إلى جانب المشاركة في فعاليتنا السنوية المُقامة هناك. حيث شركة Swish متخصصة في تطوير مهارات كرة السلة للشباب والشابات في الدول العربية، وشركة Sticky التي تصنع لوحات سهلة التثبيت.
وقد عرضت الشركات الخمسة أمام لجنة التحكيم، بعد أن تم صقلها من خلال لقاءات فردية بين أصحاب هذه الشركات وأكثر من 30 مرشد متخصص في عدة مجالات مختلفة حيث قدموا تجاربهم في سوق العمل، علاوة على حضور ورش عمل تناولت أهم الأساسيات التي تساعد على نجاح أي شركة ناشئة، إلى جانب حصولهم على مساحات عمل خاصة، ومصادر منظمة GANالعالمية. وأكدت إيمان عبدالشكور المؤسس والرئيس التنفيذي لمسرعة بلوسم للأعمال أن الهدف الأساسي من المسابقة هو الإرتقاء بالشركات الناشئة من المستوى المحلي إلى العالمي، وقالت: “من المهم لنا أن نستثمر في اقتصاد السعودية ليزداد ازدهاراً، والسبب وراء إرسال إحدى شركاتنا الناشئة إلى “سيلكون فالي” في أمريكا وزيارة أبرز الشركات الابتكارية في العالم، هو ملأ الفراغ بين حداثة التكنولوجيا لديهم ولدينا، والارتقاء بالشركات الناشئة إلى العالمية”. ولفتت إلى أن لجنة التحكيم تكونت من وليد مطير المدير التنفيذي لشركة STC المتخصصة، خالد عبدالغني سليماني رئيس مجلس إدارة شركة وادي مكة، لولوة محمد بكر، شريك رئيسي في شركة كروم الاستشارية، هاشم رويحي شريك في شركة Pure للاستشارات. وقامت كلاً من الخبير المالية,Bond KSA ,KSA Destination، مركز جدة للشباب وإجازة دوت كوم برعاية يوم العرض بجميع الإمكانات المتاحة. الجدير بالذكر،أن مسرعة بلوسوم هي برنامج عمل متكامل لرائدات الأعمال السعوديات، ويكمن دورها في منح المشارِكات فرصة نادرة في تركيز اهتماماتهم وجهودهم على أعمالهن الناشئة، حيث هيأت المسرعة البيئة المثالية للمشاركات للتأهيل والتدريب حتى تكُنَّ قادرات على المساهمة بدور إيجابي في الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع رؤية سعودية 2030.