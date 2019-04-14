أدبي جدة يحتفي بتجربة الشاعر إبراهيم مفتاح

جدة – عبدالله الدوسي
يحتفي النادي الأدبي الثقافي بجدة وضمن فعاليات منتدى عبقر الشعري، الثلاثاء القادم بعد صلاة العشاء بالشاعر الكبير ، إبراهيم مفتاح، فيما يدير الأمسية الشعرية الناقد الدكتور صالح السهيمي ، حيث سيقدم محاضرة عن تجربة المحتفى به ، ومسيرته الشعرية والروائية والتاريخية.
وسيقام على هامش الأمسية معرض تشكيلي فني للفنون البصرية ، بإشراف الأستاذ خيرالله بن زربان ، إضافة إلى إقامة معرض مصغر للكتاب وذلك بمقر النادي.
وعبر رئيس منتدى عبقر الشعري بأدبي جدة الشاعر عبدالعزيز بن حمود الشريف، عن سعادته باستضافة قامة أدبية رفيعة كقامة الشاعر إبراهيم مفتاح ، وقال الشريف : إن مفتاح شاعر الإنسان والبحر والسيرة المتوهجة بين الأجيال كونه علم مبدع في الحياة الثقافية والفكرية, ومثقف ومدرسة شعرية .
وفي نهاية الامسية سيوقع الشاعر مفتاح مجموعة من إصداراته الشعرية.
ويُعدّ الشاعر إبراهيم بن عبدالله مفتاح ، أحد شعراء المملكة المخضرمين , ورائد من رواد الحركة الأدبية في المملكة , وقدم العديد من الأعمال الأدبية والتاريخية ومن المؤلفات ، بين دواوين شعرية وابداعية وتأليفية وهي :
ديوان شعر عتاب إلى البحر: عام 1404 هـ. وديوان شعر احمرار الصمت ، وديوان شعر رائحة التراب ، الذي صدر عن نادي جازان الأدبي عام 1416 هـ. وأيضاً صدر له كتاب فرسان .. جزائر اللؤلؤ والأسماك المهاجرة. وفي سلسلة هذه بلادنا ، كتاب فرسان .. الناس .. البحر والتاريخ: صدر عن نادي جازان الأدبي عام 1410 هـ – 1990م . وكتاب مقامات فرسانية: صدر عن نادي جازان الأدبي عام 1412 هـ – 1991م. و كتاب أدب الأشجار في جزر فرسان. وكتاب فرسان بين الجيولوجيا والتاريخ: صدر عن نادي جازان الأدبي عام 1424 هـ.
كما صدر له كتاب خرف مبكر، و كتاب الشعر الشعبي الفرساني: صدر عن نادي جازان الأدبي عام 1434 هـ – 2013م. وكتاب قرية القصار. والصِّنجار: رواية صدرت عام 1437 هـ – و المجموعة الشعرية الكاملة لإبراهيم مفتاح . والصَّنْبُوق : كتاب صدر عن نادي جازان الأدبي عام 1438-2017م. ورواية أُم الصّبيان.