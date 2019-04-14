اتبع هذه الخطوات للتخلص من الإجهاد وتنقية الجسم من السموم في 3 أيام

يتعرّض الجسم بشكل يومي إلى الملوثات البيئية وذلك لعدة عوامل، من بينها الضغوط اليومية واتباع نظام غذائي غير سليم، والشعور بالتعب والإجهاد، ربما تؤدي للإصابة بأمراض مختلفة.
ونصح الأطباء وفقاً لموقع “ديلي هيلث بوست”، بإجراء عملية تنقية الجسم من السموم مرة واحدة على الأقل في العام ليستعيد الجسم نشاطه وحيويته.
وأكد الأطباء أنه يجب الامتناع عن تناول بعض الأطعمة قبل بدء عملية التنقية، كالامتناع أو التقليل من تناول اللحوم الحمراء أو البيضاء أو الأسماك أثناء العملية، كما يجب التوقف تماماً عن استهلاك منتجات الألبان والأطعمة المصنّعة والسكريات.
وحدد العلماء 6 خطوات تنفذ بشكل يومي لمدة 3 أيام لتنقية الجسم من السموم، وهي:
1- شرب كوبين من الماء مضاف إليهما عصير ليمونة كاملة، وتناولهما على معدة خاوية صباحاً؛ حيث يساعد ذلك في هضم طعام الإفطار وتنقية الكبد من السموم.
2- شرب كوب ونصف من عصير الأناناس النقي أثناء وجبة الإفطار؛ فالأناناس يحتوي على مركب يحتوي على إنزيمات هاضمة للبروتين يسمى “بروميلاين” يساعد في تكسير البروتين في الجسم.
3- شرب كوب إلى كوب ونصف من عصير الجزر المخفوق بين وجبتي الإفطار والغداء؛ لاحتوائه على مركب يحارب السرطان، إضافة إلى أن الجزر يحتوي على مستويات عالية من فيتامين “A”، الذي يعزز صحة الجهاز الهضمي.
4- اخلط الكرفس والبقدونس والجزر والسبانخ معاً وتناوله أثناء وجبة الغداء، إذ إن هذا المشروب غني بالبوتاسيوم الذي يساعد في تعزيز الأعصاب والعضلات، ويساعد الخلايا في امتصاص المواد الغذائية والتخلص من الفضلات، كما أن ذلك المشروب غني بالمنغنيز الذي يعزز صحة العظام.
5- قبل نحو ساعة من وجبة العشاء، اشرب فنجاناً من الشاي يحتوي على الزنجبيل والنعناع، فالنعناع يساعد الأمعاء على التخلص من الفضلات ويهدئ الألم والتوتر، والزنجبيل يمنع الشعور بالغثيان ويساعد في الهضم.
6- في المساء قبل حوالي ساعتين من النوم، يجب شرب مقدار 340 مللتر من عصير الكرز، فالكرز غني بالعناصر المضادة للبكتيريا الضارة، مع ضرورة تناول وجبات صحية خلال عملية التنقية.