الرماح تلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السعودية

استقبلت معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية في مكتبها صباح اليوم سعادة السفيرة السيدة / ناتالي فوستية المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية.
ورحبت الرماح في بداية اللقاء بسعادة السفيرة والوفد المرافق لها وتمنت لهم التوفيق والسداد في عملهم الإنساني والتسامحي.
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون والشراكة مع الجهات الوطنية وجهود المملكة الحثيثة في الأمم المتحدة وأهداف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنبثقة من رؤية المملكة والمرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة الرماح إلى أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة منسوبيها المعرفية وأهمية الالتزام ببنود المعاهدات الدولية وموائمتها بالأنظمة المحلية من خلال العمل ومواكبة المستجدات الدولية.
من جهتها رحبت السفيرة فوستيه الى التعاون مع الوزارة في إقامة ورش عمل لمنسوبي الوزارة حيال أهداف مبادرة دعم التنمية المستدامة.
الجدير بالذكر أن السفيرة عملت في منطقة الشرق الأوسط طوال العشرين سنة الأخيرة.