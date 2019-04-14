تعليم ينبع يدشن مبادرة “لنرتقي” لبناء القيم

دشن مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي اليوم في ثانوية الملك عبدالله مبادرة “لنرتقي” ، والتي تستهدف جميع شرائح المجتمع ، بهدف تعديل السلوك الخاطئ وتصحيح الأفكار، وذلك بحضور أمين إدارة التعليم فهد بن عوادة المحياوي وعدد من رؤساء الأقسام والقيادات التعليمية .
وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة لمدير المدرسة يوسف الحازمي تحدث من خلالها عن الغاية التي تسعى لها المؤسسة التعليمية لبث قيم مجتمعية وإثارتها في المجتمع ، وتوجيه المجتمع لنبذ التعاملات السيئة ، والعمل على تعديلها لترقى للسلوك الصحيح ، مبينًا أن ذلك يتم من خلال حملة مكثفة تبدأ التحضيرات لها من الآن لتنفيذها خلال العام القادم بأكمله تحت عنوان جاذب ، ليصل للمحيط المدرسي والأسرة والمجتمع بأكمله.
و أوضح الحازمي أن تنفيذ المبادرة يبدأ من النشر الإعلامي لأهدافها و إقامة عدة فعاليات تتنوع بين الندوات وورش العمل والمحاضرات والبرامج ، مشيرًا إلى أن أهدافها تتمثل في نشر القيم في المجتمع المدرسي والمحيط ، وتأصيل ثقافة الرقي في جميع التعاملات المجتمعية ، وتوعية المجتمع بالحفاظ على جميع الموجودات المحيطة به.
و أضاف الحازمي أن أهم قيم المبادرة تعميق روح المواطنة والانتماء للوطن قولًا وعملًا لدى الفئة المستهدفة من المبادرة ، و إماطة الأذى عن الطريق ، ونبذ الألفاظ البذيئة الدارجة لدى البعض ، و إحسان في التعامل مع الآخرين ، والمحافظة على الذوق العام و احترام أفراد المجتمع ، والمحافظة على البيئة ، ونبذ السلوكيات السيئة بجميع أشكالها .
هذا واشتمل الحفل على عرض مرئي لمبادرة لنرتقي ، و استعراض قدمه كشافة المدرسة ومشاهد ثقافية وعرض لمراحل برنامج التدوير والمحافظة على البيئة الذي نفذته المدرسة خلال هذا العام ، كما كرم مدير التعليم الطلاب المتميزين ، مقدمًا شكره لقائد المدرسة والهيئة التعليمية والإدارية بها .