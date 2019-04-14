الرئيسية الشركات رد سي مول يؤكد على دعم الأسر المنتجة ضمن استراتيجية المسؤولية الإجتماعية
تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، ما زال رد سي مول يقوم في تمكين المجتمع المحلي من خلال دعم الأسر المنتجة وتقديم فرص العمل وتطوير إمكانياتهم والمساهمة في تطوير الصناعات والحرف الوطنية. ويساعد المركز في تمكين الأسر المنتجة إقتصادياً من خلال تقديم مساحات مجانية لهم على أرض المركز من أجل تشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة تهدف بالارتقاء بهذه الفئة لتصبح شريكاً أساسياً في التنمية المستدامة. كما يسعى مركز رد سي مول الى غرس ثقافة العمل الحر بين أفراد المجتمع السعودي من أجل زيادة الإنتاج المتنوع وتطوير مهارات هذه الأسر.
وقال المهندس الريان قدوري، مدير عام مركز رد سي مول: “حقق برنامج الأسر المنتجة نجاحاً على مر السنوات الماضية، حيث قام العديد من الأسر ببدء مشاريعهم الصغيرة التي شكلت نواة لأعمال تجارية واعدة.” ويضيف: “نحن فخورون بنجاح هذه المبادرة التي كانت نتاج تعاون مثمر بيننا وبين الضمان الإجتماعي والغرفة التجارية الصناعية بجدة وغروبات على مزاجي. فقد إستطاعت المبادرة إستقطاب 112 أسرة، منذ بداية الحملة لغاية 29 مارس 2019. وسيواصل رد سي مول (بإذن الله) هذه المبادرة من أجل تقديم المزيد من الدعم، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تستهدف إشراك القطاع الخاص، في النهوض بالإقتصاد الوطني.”
وأعرب العديد من الأسر المنتجة تقديرهم وشكرهم لإدارة رد سي مول، على إتاحة هذه الفرصة لهم وحيث تم تخصيص مساحة مجانية لمدة عام لعرض منتجاتهم، مشيرين أن هذه المبادرة سمحت لهم بإنشاء عمل والنهوض به من أجال تحقيق حياة مرموقة لهم ولأسرهم، وضعتهم في طريق تحقيق طموحاتهم، كما يتوقعون المزيد من النجاح بالسنوات القادمة وكان ذلك بفضل من الله وثم مبادرة رد سي مول للعمل المجتمعي.
وإختتم المهندس قدوري: “تشكل مشاريع الأسر المنتجة الصغيرة رافداً مهما لقطاع التجزئة الحيوي والذي يحظى بدعم كبير من الحكومة الرشيدة. ولقد عززت المبادرة من أهمية العمل اليدوي ودفع عجلة التنمية، من خلال عرض العديد من المنتجات التي تنوعت بين المشاريع الصغيرة والحرف اليدوية. ونؤكد باننا سنستمر بالعمل المجتمعي سواء كان من خلال برنامج الأسر المنتجة أو البرامج الجديدة والنشاطات والفعاليات ودعم الأنشطة التوعوية وذلك لإلتزامنا بالمشاركة في التنمية المستدامة للمجتمع السعودي، وبث ودعم روح المواطنة لدى الشباب السعودي من الجنسين.”