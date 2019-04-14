عمل المدينة يفعل أسبوع الخدمة الاجتماعية

بتوجيه من سعادة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس عبدالله الصاعدي ومساعده للتنمية الاجتماعية الاستاذ فالح العنزي لتفعيل اسبوع الخدمة الاجتماعية
قامت إدارة تنمية المجتمع ومركز التنميه الاجتماعية بأفتتاح الفعاليات بالمجمع التجاري الراشد مول وبحضور سعادة مساعد المدير العام لقطاع التنميه الاستاذ فالح العنزي لإفتتاح فعاليات الاسبوع والذي يبرز كافة خدمات إدارات فرع الوزاره بالمنطقه وشاركة عدد من الإدارات مع إدارة المجتمع ومركز التنمية الاجتماعية بقيادة الاستاذ ناصر القاضي والاستاذ خالد الناصر ورئيسة القسم النسائي الاستاذة فضيلة الريحان وايضاً مشاركة ادارة خدمة العملاء النسائية ووحدة الخدمات المساندة ومكتب الضمان الاجتماعي النسائي ووحدة الحماية ووحدة الأُسر الكافلة ومكتب التسول وإدارة الرعاية الاجتماعية للمسنين ، وسوف تكون الفعالية لمدة 5ايام.
وتقدم سعادة المساعد بالشكروالتقدير لجميع الزملاء والزميلات مدراء الفروع الذين حضروا وشاركونا حفل الأفتتاح ، ولاننسي الجهود المتميزه التي بذلت لإنجاح هذا العمل بمركز التنمية الاجتماعية فهم اساس النجاح والعطاء .
والشكر موصولاً لإدارة العلاقات العامة والاعلام بفرع الوزارة على الجهود التي تُبذل لإبراز هذه الاعمال الاجتماعية بالمنطقة .