فيديو | الشيخ صالح المغامسي يوضح حكم تناول اللحوم في الدول غير الإسلامية

علّق إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الدكتور صالح المغامسي، على حكم تناول اللحوم في الدول غير الإسلامية، وإذا ما كان بالإمكان تناولها دون التأكد من طريقة ذبحها.
وقال المغامسي في لقائه ببرنامج “الأبواب المتفرقة” على قناة “mbc”، إن الله تعالى يقول: “وطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌ لكم”، فطعام اليهود والنصارى حلٌ ولا حاجة للسؤال عن التفاصيل، ويتجنب المسلم فقط ما حرّم عليه عيناً كالخمر ولحم الخنزير.
حكم أكل اللحوم في الدول غير الإسلامية#الأبواب_المتفرقة pic.twitter.com/3cnUKTxvfg
— MBC1 (@mbc1) April 13, 2019