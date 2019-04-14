ملك البحرين يؤكد وقوف بلاده إلى جانب السودان ويثمن جهود رئيس المجلس العسكري الانتقالي

أكد ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة تضامن بلاده ووقوفها إلى جانب السودان، معربًا عن تقديره للجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي يقوم بها الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي من أجل تعزيز الأمن والسلم والازدهار للشعب السوداني.
جاء ذلك في تصريح للملك بثته وكالة الأنباء البحرينية خلال زيارته إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم (الأحد).
وثمَّن الملك حمد المواقف الثابتة لجمهورية السودان وحرصها الدائم على العمل العربي المشترك ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة، متمنيًا للسودان دوام الرفعة والرقي في ظل التسامح والتآخي بين مكونات شعبها العزيز.