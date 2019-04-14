مواطن يستعيد بصره بعد استئصال ورم دقيق في المخ

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جدة – عبدالرحمن المحمادي :

نجح الفريق الطبي الجراحي بوحدة جراحة المخ و الأعصاب بمستشفى شرق جدة في إجراء أول عمل جراحي مميز من نوعه و إنقاذ مريض سعودي في العقد الرابع من عمره من فقدان البصر ” العمى الكلي ” بسبب إصابته بورم دماغي.

وأوضحت رئيس قسم الجراحة بالمستشفى الدكتورة عهود العمودي ، بأن المريض راجع طوارئ المستشفى إثر معاناته من صداع و آلام حادة بالرأس بدأت معه منذ أكثر من عام و كان الصداع يشتد بين الحين و الآخر ، و بحسب شكوى المريض بأنه بدأ يشعر خلال الثلاثة أشهر الماضية بعدم القدرة على الابصار بعينه اليمنى و تدهور في الرؤية ، و بمناظرة المريض و إجراء الفحوصات الإكلينيكية السريرية للمريض ، وجد الأطباء بأنه في درجة وعي كاملة مع حركة طبيعية لجميع أطرافه و كذلك عدم وجود أي خلل في القدرات العصبية الطرفية مما استدعى الأطباء المناظرين للحالة إلى القيام بعمل فحص للأعصاب المركزية المخية و التي تبين من خلالها وجود انعدام واضح للرؤية في العين اليمنى و تدهور في الرؤية بالعين اليسرى ، و بعمل الأشعة المقطعية و أشعة الرنين المغناطيسي بالصبغة على المخ تبيّن للأطباء وجود ورم حجمه ( 2×2 ) سم بمنتصف قاع المخ و ملاصق للشرايين المركزية للمخ.

وأشارت الدكتورة العمودي إلى أنه بعد إبلاغ المريض و موافقته على ضرورة التدخل الجراحي العاجل تم البدء بالتحضير للعملية و عمل فحوصات التخدير و الغدد و من ثم تم التدخل الجراحي الميكروسكوبي و استئصال الورم بالكامل بواسطة الفريق الجراحي بوحدة جراحة المخ والأعصاب بمستشفى شرق جدة برئاسة الدكتور منير بن إسماعيل ، الدكتور مدحت الطوخي ، الدكتور فارس.

وأشادت رئيس قسم الجراحة بمستشفى شرق جدة بالتعاون الكبير الذي قدمته أقسام العناية المركزة و الباطنة و الغدد و قسم التخدير لقسم الجراحة بشكل عام و قسم جراحة المخ و الأعصاب بشكل خاص مما أسهم بدوره في إنجاح هذه العملية الحرجة و الدقيقة ، و بالتالي حدوث التحسن الكامل لحالة المريض و تمكينه بعد عناية الله من استعادة بصره و تحسن الرؤية في عينه اليمنى بشكل كبير ، كما تم إخراج المريض من المستشفى و هو في حالة صحية ممتازة ولله الحمد مع طلب مراجعته في العيادات الخارجية فيما بعد لمتابعة استقرار حالته.

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