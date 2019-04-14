عززت «نسبريسو» الشركة الرائدة عالمياً في إنتاج أجود أنواع القهوة المعبأة، التزامها تجاه حماية البيئة و الاستدامة في البلدان التي تعمل بها واعلنت اليوم عن إطلاق برنامجها العالمي لإعادة التدوير في المملكة العربية السعودية تزامناً مع افتتاح متجرها الجديد في “الرياض بارك” مول بمدينة الرياض حيث يعتبر المول واحدا من ابرز معالم الرياض نظرا لحجمه و موقعه الحيوي ضمن خطتها التوسعية في المملكة بهدف تلبية الطلب المتنامي نتيجة ازدياد أعداد محبي قهوة نسبريسو في المملكة.
وسيمـنــح البـرنـامج الجديد العملاء إمكانية إعادة تدوير كبسولات نسبريسو من خلال شبكة متاجر نسبريسو في جميع أنحاء المملكة. حيث سيحصل محبي قهوة نسبريسو على اكياس صديقة للبيئة تمكنهم من وضع الكبسولات المستخدمة فيها وتسليمها ليتم اعادة تدويرها واستخدام الألمنيوم في اعادة التصنيع للعديد من المنتجات وفصل القهوة عن الالمنيوم واستخدام القهوة كسماد طبيعي للزراعة والبستنة وتتوافر خدمة جمع الكبسولات من منازل المستهلكين بفضل خدمة التجميع التي توصل الطلبية الجديدة وتجمع الكبسولات المستخدمة في الوقت نفسه، كما يمكن للمكاتب والفنادق والمطاعم التي تقدم قهوة نسبريسو الاستفادة من برنامج إعادة التدوير مع خدمة جمع الكبسولات المستعملة.
وتعليقاً على اطلاق البرنامج والإفتتاح، قال سالم اليافعي، المدير العام لشركة السقيا الدولية، الموزع الحصري لعلامة نسبريسو في المملكة العربية السعودية: “ونحن نحتفل بافتتاح متجر نسبريسو الرابع في الرياض، تزامناً مع اطلاق برنامج اعادة التدوير والحفاظ على البيئة والذي جاء متوافقاً مع رؤية المملكة 2030 والتي اكدت على ضرورة تفعيل برامج حماية البيئة و الاهتمام بصحة المجتمع في المملكة العربية السعودية. نخطو خطوات حثيثة تسهم في تعزيز الممارسات البيئية المسؤولة وتوعية افراد المجتمع واشراكهم بتحمل المسؤولية للحفاظ على محيطهم ومجتمعهم صديق للبيئة و صحي.
من جانبه، قال فابيو جريجيريو، مدير تطوير الأعمال لنسبريسو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: ” تعود نسبريسو لتؤكد لمحبيها وعشاق قهوتها على دورها الريادي على مستوى العالم و حرصها على تعزيز برامجها لإعادة التدوير والحفاظ على البيئة فيما تسعى بشكل دؤوب لتمكين مزارعي القهوة في العالم من تطوير اعمالهم بالتعاون مع نسبريسو و تعزيز من فرصهم وتحسين جودة منتجاتهم.
وأضاف جريجيريو خطة نسبريسو الطموحة 2020 والتي تمثل الرؤية الإيجابية في تحضير فنجان قهوة له تأثير إيجابي على العالم. حيث ان فنجان من القهوة لا يمكن أن يقدم فقط لحظة من المتعة، ولكن أيضًا استعادة الموارد والمجتمعات البيئية وتجديدها وإنعاشها.
ونحن كشركة نؤمن ان الاستدامة هي طريقتنا في ممارسة الأعمال وهي في صميم كل ما نقوم به. نحن نتفهم ونحترم المسؤولية الملقاة على عاتق نسبريسو في خلق اقتصاد مستدام للبن، ونضمن أفضل مبادئ استدامة الممارسات لدينا طوال سلسلة قيمنا، حيث تبدأ رحلة فنجان القهوة من اختيار الارض المناسبة والخصبة لزراعة القهوة وانتقاء المزارعين المتمرسين ثم انتقاء المحصول الغني من حبيبات القهوة بعناية ثم تحميصها و تحضيرها ضمن كبسولات نسبريسو ومن ثم اعطاء حياة جديدة للكبسولات او القهوة المستخدمة.