10 فوائد صحية وعلاجية لتناول الطحينة.. تعرّف عليها

تحتوي الطحينة على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، فهي غنية بالأحماض الدهنية المفيدة، بما في ذلك أوميجا 3 وأوميجا 6. كما تحتوي الطحينة على نسبة جيدة من البروتين والبوتاسيوم والمنغنيز والحديد والكالسيوم والصوديوم والألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، ما يجعلها خياراً جيداً للوقاية من بعض الأمراض.
وتتكون الطحينة في الأساس من السمسم المحمص المطحون، وتكثر فائدتها حين يتم طحن السمسم غير مقشر، كما أنها لا تحتوي على الكوليسترول الضار.
وفيما يلي أبرز الفوائد الصحية والعلاجية للطحينة:
تقليل الوزن: لاحتوائها على البروتين الذي يشعر الإنسان بالشبع، ولاحتوائها على ألياف غذائية عالية مهمة لعملية التمثيل الغذائي
ضبط ضغط الدم: وجود البوتاسيوم ومضادات الأكسدة ضمن مكوناتها يساعد في ضبط مستويات ضغط الدم وتقليل الالتهابات.
تحسين صحة الدماغ: تحتوي الطحينة على أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6، وهذا بدوره يعمل على تحسين صحة الدماغ وتقليل فرص الإصابة بمرض الزهايمر.
مكافحة السرطان: باعتبارها مصدراً مهماً لمضادات الأكسدة التي تحارب السرطان المرتبط بالهرمونات، لا سيما سرطان الثدي والرحم والمبايض والبروستاتا.
تحسين صحة القلب: تعمل الطحينة على تحسين صحة القلب لاحتواء بذور السمسم التي تدخل في تصنيعها على مادة “السمسمولين” التي تساعد على منع أمراض القلب والأوعية الدموية، وتزيل الترسبات داخل الشرايين.
ضبط مستوى الكوليسترول: وذلك من خلال الدهون المفيدة ومادة “الفيتوستيرول” الموجودة فيها.
تقلل التهابات المفاصل: بسبب احتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تمنع ظهور التهابات المفاصل.
تقوية العظام: بسبب احتوائها على معادن مختلفة مثل الفوسفور والكالسيوم والحديد، وهو ما يعمل على تحسين كثافة العظام ومنع هشاشتها مع التقدم في العمر.
تقوية نظام المناعة: لغناها بمعادن مهمة مثل الزنك والسيلينيوم والحديد والنحاس، وهذه المعادن تسهّل إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تكافح الالتهابات الفيروسية وتقاوم الجراثيم.
تنظيم نسبة السكر في الدم: إذ تحتوي بذور السمسم على مركبٍ نباتيٍ يساهم في تنظيم نسبة السكر في الدم ويكسر جزيئات سكر المالتوز، ما يسبب عدم هضم هذا السكر، ما يؤدي إلى خفض مستويات السكر في الدم.