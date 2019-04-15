أرقام صادمة وخطيرة حول معدلات تسوس الأسنان في المملكة.. و5 نصائح للوقاية بنسبة 100%

السعودية من أعلى الدول عالمياً في الإصابة بتسوس الأسنان في حين أنّه يمكننا الوقاية منه بنسبة ١٠٠٪

#تسوس_الاسنان_في_الوسط_المدرسي

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— صحة جدة (@Jeddahhealth) April 14, 2019