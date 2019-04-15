أسدل الستار على أنشطة الطالبات لهذا العام.. 3 طالبات يفزن بجوائز قدوة جامعة أم القرى

أسدل الستار صباح أمس الاحد، بجامعة أم القرى بمكة المكرمة شطر الطالبات على الانشطة الطلابية للجامعة في الحفل الختامي بحضور ورعاية وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي وعميدة شؤون الدراسات الجامعية الدكتورة هالة العامودي.
وشهد الحفل إعلان جوائز قدوة الجامعة ، حيث حققت الطالبة إهداء عبدالكريم تركستاني من كلية طب الاسنان لقب قدوة جامعة أم القرى في موسمه الثالث، والتي تعتبر إحدى مبادرات كيف نكون قدوة التي اطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على مستوى منطقة مكة المكرمة.
وتسلمت الطالبة إهداء درع ذهبي وجائزة مالية قدرها 20 ألف ريال، بينما ذهب المركز الثاني إلى منار عبدالدايم حسن مشاط من كلية الطب، ونالت مبلغ 15 ألف ريال والدرع الفضي، وحققت مودة عبدالعزيز حامد الناصري المرتبة الثالثة ومبلغ 10 آلاف ريال والدرع البرونزي.
من جانبها عبرت وكيل الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي عن سعادتها بما تحقق خلال هذا العام من الطالبات، وسعيهن للتميز والابتكار وتقديم الأفضل في مختلف الأنشطة المقدمة.
وتخلل الحفل العديد من الفقرات والبرامج منها كلمة وكيل الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور عمرو السقاف : (حمدلله فيها على تمام ختام الانشطة التي بذل فيها القائمين من الجامعة) ، ومشيدا بتميز شطر الطالبات في الانشطة والبرامج والفعاليات خلال العام شاكرا جميع من ساهمن بهذا التميز.
وشهد الحفل عرض فيديو وثائقي لأبرز انجازات العمادة خلال العام، ثم نشيد الجامعة، وأوبريت الحفل الذي كتبه الدكتور صالح الزهراني، وعرض في الحفل مسرحية (حلمنا نهار) ، ومن ثم تم الإعلان عن الفائزات بالمستويات الثلاث لقدوة الجامعة.
من جهتها أشارت وكيلة عمادة شؤون الطلاب للدعم الطلابي الدكتور منى محمد حجي إلى أن حفل الأنشطة هو قطف ثمار مجهود عام كامل، بعد أن عملت الطالبات على التميز والاجتهاد لتحقيق الأهداف المرسومة من إدارة الجامعة.
وبينت حجي إلى أن الطالبات تميزن بمختلف الأنشطة الجامعة، لافتة إلى قدرتهن على تنظيم الحفل الختامي للأنشطة دون الاستعانة بشركات خارجية، لتثبت طالبات الجامعة على أنهن قادرات على صنع المستحيل وفق دعم إدارة الجامعة لمختلف الموهوبات والمبتكرات.
وطالبت الطالبات بالاستمرار على نفس النهج والمنوال الذي خطط لهن منذ سنواتهن الأولى في الجامعة، مؤكدة على قدرتهن على استكمال هذا التميز في حياتهن الدراسية والعملية المستقبلية.