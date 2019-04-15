أميرة سعودية عبر “برنامج اتجاهات”: لهذا السبب لا أريد أن أكشف عن هويتي

أثار ظهور الأميرة فهده بنت فهد ال سعود لأول مرة تلفزيونياً على برنامج اتجاهات الذي تقدمه المذيعة السعودية نادين البدير على قناة روتانا خليجيه أمس، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي كأول أميرة تقود فريق رياضي نسائي، وتمثل السعودية عالمياً وتفوز بالبطولة.
وكشفت خلال استضافتها في الحلقة عن سبب كشف هويتها بالقول: أنا مشاركة في أولمبياد الامارات لكرة السلة، وأحرزت هدفاً ثلاثيا كان سببا في الاعلان عن اسمي؛ ولم أكن اريد أن يعرف أحد بأن هناك أميرة تلعب معهم حتى لا ألفت الأنظار.
وأوضحت الأميرة فهده وهي عضو مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، أن فريقها يعد من أولائل الفتيات اللاتي يمثلن السعودية في أولمبياد ذوي الهمم ، وأول فريق كرة سلة يمثل المملكة في مستوى عالمي.
وأضافت خلال الحلقة: تعتبر تجربة استثنائية لأن الجميع كان يشكك في قدراتهم وإننا لن نصل لمرحلة معينة والحمد الله لم نخسر أية مباراة وكنا بالمرتبة الأولى ورجعنا الذهبية وهذا شيء أنا أفتخر فيه وإنجازات ليس فقط لي وإنما للمملكة ولكل فرد في السعودية ولكل امرأة أيضا.
واعتبرت الأميرة فهدة أن اهتمامها بهذه الفئة يأتي بهدف إنساني من الاساس، عكس تخصصي العلمي في مجال العلاقات الدولية، وقالت “أثناء تحضيري لرسالة الماجستير عن حقوق الاطفال في المخيمات السورية، كانت نقطة التحول لدي، وهنا بدت العمل واحببت أن أبدأ مع اطفال السرطان وذوي الاحتياجات الخاصة ، وبدأنا مبادرات الفهدة في ٢٠١٦ والحمد الله الآن تكبر وتزيد؛ و هناك مبادرة لتدريب الاحتياجات الخاصة على كرة السلة، ونستهدف الصغار حتى ننمي مهاراتهم ونراهم في اولمبياد الخاص بالمستقبل وفي كل المحافل الدولية”.
وزادت بأنها تطمح في المستقبل أن تكون هذه المبادرة جمعية لها كيان مؤسسي، وطالبت الأميرة فهده أن تكون المراكز الرياضية وغيرها أسعارها مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن أسعار الاشتراكات في هذه الأندية غالية الأسعار جدا، خصوصا على الأسر من ذوي الدخل المحدود، وهم غير قادرين على تحمل التكاليف، ولابد من توفير هذه الخدمات كخدمة اجتماعية لهم.