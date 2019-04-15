أمير مكة يفتتح معرض “سكني إكسبو جدة 2019”

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، ومعالي وزير الإسكان ماجد الحقيل، والمشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، مساء اليوم الإثنين “معرض سكني إكسبو جدة 2019″، في أرض الفعاليات المقابلة للردسي مول، والذي تنظمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، للمساهمة في رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 60% بنهاية 2020 وإلى 70% بحلول 2030.
ويقدم “معرض سكني إكسبو جدة 2019″، باقةً متنوعةً من الحلول والمنتجات التمويلية التي تلائم رغبات وإمكانيات شرائح المستفيدين كافة، مثل المتقاعدين، ورواد الأعمال، وموظفي القطاع الخاص، والعديد ممن لم يكن باستطاعتهم سابقاً الحصول على التمويل العقاري، وينظمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ويفتح أبوابه يوميًا من الرابعة وحتى العاشرة مساًء.
ويأتي المعرض بعد نجاح النسختين الماضيتين في كل من: الرياض والظهران، حيث بلغت طلبات التمويل العقاري المقدمة في المعرضين أكثر من 20 ألف طلب تمويلي، كما يتزامن “سكني أكسبو جدة” مع إعلان الصندوق بتوقيع 80,951 عقد تمويلي منذ بداية تحوله للنظام الجديد وحتى مارس الماضي من العام الجاري.
ويترجم المعرض توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –لتوفير السكن المناسب للمواطنين وفق خطط الدولة في برنامج الإسكان 2020 ورؤية المملكة 2030، من خلال تعدد الحلول التمويلية والبرامج المساعدة في تسريع تملك المواطنين لمنازلهم، وتحقيق رغباتهم بالحصول على المسكن اللائق.
ويمكن للعسكرين المسجلين على قوائم الانتظار في المنطقة الغربية، الاستفادة من مبادرة “دعم القروض السكنية للعسكريين في الخدمة”، وهي إحدى مبادرات برنامج الإسكان 2020، وجاءت لتسهيل حصول منسوبي القطاعات العسكرية على السكن عبر تقديم قرض حسن بحد أقصى 140 ألف ريال إضافة إلى تمويلهم عبر برنامج “القرض العقاري” من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف كحد أقصى.
وسيتيح المعرض للمستفيدين الذين اقتربت أعمارهم من سن التقاعد أو تجاوزت 50 عامًا الاستفادة من برنامج “الدفعة المقدمة للمدنيين”، حيث يسهل عليهم الحصول على المسكن عبر تقديم قرض حسن بحد أقصى 140,000 ريال لتغطية الدفعة المقدمة بنسبة 20% من قيمة العقار، بالإضافة الى دعم نسبة أرباح التمويل العقاري.
ومن الخدمات المقدمة “المستشار العقاري”، وهي خدمة تهدف إلى إثراء تجربة المواطن، وتقوم على عمل تحليل شامل لحالة المستفيدين الائتمانية – بعد تقديم المستندات المطلوبة منهم – من قبل فريق متخصص، لمساعدتهم على معرفة الحلول التمويلية العقارية المتوفرة لهم لدى الجهات التمويلية قبل توجهم إليها، وهو ما يسهل عليهم اتخاذ قراراتهم المناسبة لتملك مسكنهم الأول.
وبإمكان المستفيدين الالتقاء بالمطورين والمقاولين والممولين والجهات المعنية بتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمسكن، والتعرف على أحدث النماذج والتصاميم السكنية وأفضل مواد البناء وأكثرها جودة، وأنسب الحلول التمويلية في ظل اكتمال الحلول التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع الجهات التمويلية للحصول على “التمويل السكني المدعوم”.
وفي سياق متصل، قام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بعد الانتهاء من الجولة المقررة للمعرض، بتسلم وحدة من “الإسكان التنموي”، لعدد المستفيدين، وهي إحدى مبادرات وزارة الاسكان، ويستهدف مستفيدي الضمان ومن في حكمهم، لتمكيـنهم من تملـك المسكن المناسب أو الانتفــاع به وفق احتياجاتهـم.