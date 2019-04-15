احذر.. برنامج خبيث يتسلل إلى “آيفون”

استطاع أحد برامج التجسس الخبيثة أن يصل إلى أجهزة “آيفون”، بعد فترة من ظهوره في أجهزة “أندرويد”، وسط مخاوف من قدرته على سرقة بيانات مهمة، بحسب خبراء في الأمن المعلوماتي.
وقالت قناة “فوكس نيوز”، إنه تم العثور على البرنامج الخبيث لأول مرة في متجر “غوغل بلاي ستور” الخاص بـ”أندرويد”، ويظن المستخدمون أنه تطبيق عاد لكنه ليس كذلك.
وإذا كانت “غوغل” قد سارعت إلى حل معضلة البرنامج الخبيث بشكل سريع، فإن “أبل”، التي وصلتها العدوى مؤخرا، لم تبادر إلى حل المشكلة إلا في وقت لاحق بعدما شاع الأمر، بحسب سكاي نيوز.
لكن مستخدمي هواتف “آيفون” ليس مدعوين إلى القلق، لأن هذا البرنامج الخبيث لم يتسلل بعد إلى متجر التطبيقات، وإنما استهدف منصة يعمل عليها مطورو تطبيقات “أبل”