الأمير مشعل بن ماجد يشهد تدشين مبادرة “الأولوية لهم”

شهد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، بمقر المحافظة صباح اليوم الاثنين، تدشين مبادرة “الأولوية لهم” ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 لتحسين وتطوير كافة الخدمات الاجتماعية، والذي تشرف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحضور مسؤولي فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وعدد من شركاء المبادرة.
وأكد سمو محافظ جدة أهمية مثل هذه المبادرات التي تلبي احتياجات فئة من المجتمع، داعيا سموه كافة الجهات المعنية للتعاون لتحقيق التطلعات المنشودة.
وتستهدف المبادرة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومن لديه إعاقة والحوامل ومن تحمل رضيعاً، بتسهيل الخدمات المقدمة لهم وخدمتهم بشكل سريع وفعال وتوعية المجتمع بحقوقهم وما يترتب من واجبات علينا نحوهم وحصولهم على الأولوية الدائمة، وتعزيز اندماجهم في المجتمع من خلال تسهيل إجراءات معاملاتهم اليومية، وسط تكاتف عدد من الجهات الحكومية والخاصة.