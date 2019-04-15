الإعلان عن مقاعد للابتعاث الخارجي للسعوديين حملة البكالوريوس والماجستير

أعلنت جامعة الباحة عن توفر مقاعد ابتعاث خارجي ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، عبر مسار ابتعاث الجامعات الحكومية، لحملة البكالوريوس والماجستير للحصول على درجة الدكتوراه.
ودعت الجامعة الراغبين الحاصلين على الشهادات المطلوبة إلى الاطلاع على الشروط العامة، والشروط الخاصة، والتخصصات المطلوبة، من موقع الجامعة عبر الرابط.
وأوضحت أن من يقع عليه الاختيار للابتعاث سيعين بعد العودة من الابتعاث في وظيفة “أستاذ مساعد”، لدى الجامعة في كلياتها المختلفة بالمدينة الجامعية، أو في كلياتها في المحافظات.