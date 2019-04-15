الباحة.. مصرع 3 شبان في حادث سقوط مركبة نقل أموال في منحدر بطريق المطار

الرئيسية حوادث الباحة.. مصرع 3 شبان في حادث سقوط مركبة نقل أموال في منحدر...
لقي 3 شبان مصـرعهم ظهر اليوم (الاثنين)، إثر وقوع حـادث سير على طريق المطار الجديد، بعد أن سقطت مركبتهم “جيمس”، بمنحدر الطريق المؤدي للمطار.
وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بالباحة، عماد الزهراني، أن الهلال الأحمر تلقى بلاغاً عن وقوع حـادث انقلاب المركبة بعد ظهر اليوم الاثنين على طريق المطار، في حين أظهرت صورٌ المركبة وهي خاصة بنقل الأموال، وقد تضررت بشدة.
وأضاف أن فرقتين من الهلال الأحمر وفرقة من “الصحة” توجهوا للموقع، وعند وصولهم تبين وفـاة ثلاثة شبان هم قائد المركبة ومساعديه، وجميعهم يعملون في شركة نقل الأموال.