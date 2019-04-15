“الخدمة المدنية” تطلق نظامًا متطورًا لمتابعة مهام الموظفين وقياس معدل الإنتاجية

أطلقت وزارة الخدمة المدنية نظاماً لإدارة المهام والأعمال والإشراف عليها ومتابعة المهام المسندة للإدارات والموظفين وقياس معدل الإنتاجية.

وذكرت الوزارة أن نظام إدارة المهام يتميز باحتوائه على مؤشرات وتقارير شاملة لقياس معدل الإنجاز للمهام من حيث حسب المنجز من المهمة، ومدة العمل عليها، والمهام المتأخرة، وغيرها من المؤشرات والمعايير التي تساهم في تحقيق قياس معدل الإنجاز.

ويمتاز هذا النظام بمرونة عالية في تصميم التقارير والمؤشرات من قبل المستخدم للصفحات، وقياس مدة إنجاز المهمة وتحديد المهام ذات الأولوية، مع توفيره للوحة إحصائية تعرض عدد مهام الموظف برسوم بيانية وتقارير توضح حالة المهام الموكلة إليه، والتي يمكن إصدارها بعدة صيغ مثل (Excel,PDF)، ومن مميزات هذا النظام أنّه يسهّل الانتقال من العمل الورقي إلى التعاملات الإلكترونية بكفاءة وفعالية عالية.