استكمل شركاء برنامج تطوير القطاع المالي، والممثلة بكل من وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، كافة التحضيرات اللوجيستية والفنية لبدء أعمال الدورة الأولى من “مؤتمر القطاع المالي”، الذي ينطلق تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، يوميّ 19 – 20 شعبان 1440هـ الموافق 24 و25 أبريل 2019 في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، بمدينة الرياض.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة لمؤتمر القطاع المالي؛ يوم الإثنين 10 شعبان 1440هـ الموافق 15 أبريل 2019م، في مقر وزارة المالية بالرياض، حيث تناول المؤتمر التحضيرات والجهود القائمة لإطلاق هذا الحدث.
وأكد الأستاذ خالد الحمود عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، عضو اللجنة الإشرافية للمؤتمر، أن المؤتمر يستهدف استقطاب نحو (2000) مشارك ممن يمثلون قيادات قطاع المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، وممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، بما في ذلك المؤسسات الدولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالمياً، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين، مشيراَ إلى أن انعقاد هذا المؤتمر في الوقت الراهن يأتي بعد إطلاق “برنامج تطوير القطاع المالي”، أحد البرامج التنفيذية لــ”رؤية المملكة 2030″، مؤكداً على أهمية هذا المؤتمر في إبراز صورة المملكة كأكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، كونه يجمع الأطراف العاملة والمهتمة في القطاع المالي السعودي لحوار مثمر متعدد الأبعاد تحت سقف واحد.
وأوضح الحمود أن مؤتمر القطاع المالي سيتخذ موقعاً مرموقاً بين أبرز المؤتمرات المالية في العالم، وذلك من خلال إبراز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الصعيد الدولي، كما سيساهم بالتعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته لتحقيق (رؤية المملكة 2030). ويهدف إلى تمكين أقطاب الصناعة المالية من اللقاء والتواصل تحت سقف واحد، وتبادل التجارب والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي، وعرض الفرص الاستثمارية، وتحفيز التنافس، ورفع جاذبية القطاع المالي السعودي، وتعزيز مكانة المملكة دولياً باعتبارها أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط.
بدوره، أوضح الأستاذ فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام ومستشار معالي وزير المالية، ورئيس اللجنة الفنية، أهم المحاور والعناوين التي ستتناولها الجلسات الموزعة على مدار اليومين، والتي إلى: بناء القدرات في القطاع المالي، والتمويل الإسلامي، وسوق التمويل العقاري، والتقنية المالية في القطاع المالي، كما سيستعرض المؤتمر أبرز التحديات والفرص في قطاع التأمين.
وأعلن السيف عن استقطاب المؤتمر نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين من كبار المختصين والخبراء في القطاع المالي ومنهم، معالي وزير المالية رئيس برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، ومعالي وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، ومعالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السلطان، ومعالي محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي، ومعالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز، والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، ومعالي محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، والرئيس التنفيذي لمجموعة “سوسيتيه جينيرال”، فريديريك أوديا، والرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (سابك) الأستاذ يوسف البنيان، وسعادة رئيس مجلس إدارة “تداول” الأستاذة سارة السحيمي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “بارينغز” توم فينك، وغيرهم من كبار المختصين والخبراء في القطاع المالي.
وأكد أن “هذا المؤتمر سيصبح أكبر منصة حوار مالي في الشرق الأوسط، من خلال دوره في دعم الابتكارات، وتكوين الشراكات، وبناء العلاقات بين المؤسسات المالية والمستثمرين، بالإضافة إلى احتلاله موقعاً مرموقاً بين أبرز المؤتمرات العالمية المهتمة بالشأن المالي”.
بدوره قال وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر القطاع المالي الأستاذ يعرب الثنيان:”إن هذا المؤتمر الذي يعقد تحت شعار (آفاق مالية واعدة)، هو إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من (رؤية المملكة 2030)، وتعمل على تنظيمه الجهات المشرفة على تنفيذ البرنامج؛ وهي: “وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية.”
وأوضح الثنيان أن المؤتمر يتضمن عدداً من الفعاليات المصاحبة له، حيث سيقام معرض يتضمن جناحاً تعريفياً ببرنامج تطوير القطاع المالي يستعرض مبادرات البرنامج وما تم تحقيقه حتى الأن بالإضافة إلى مجموعة من أجنحة الجهات المشاركة، واستعرض الأنشطة التي سيتم تنفيذها في فندق الريتز كارلتون مثل برنامج تحدي الهوامير بالشراكة مع (منشآت) الذي يتيح الفرصة لرواد ورائدات الأعمال لتقديم مشاريعهم الريادية أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية، كما تتضمن الأنشطة عدداً من ورش العمل لرواد الأعمال، ونظام تداول الأسهم الافتراضي بالشراكة مع “تداول”، بالإضافة لرحلة المعرفة المالية إحدى مبادرات مركز الشراكات والمعرفة بوزارة المالية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تقديم معلومات وخطوات عملية تعزز الثقافة المالية والوعي المالي وزيادة التوعية بأهمية الادخار والتخطيط المالي.
وقدّم رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر شكره وتقديره للشركاء ومنهم المشاركون في الفعاليات المصاحبة للمؤتمر:الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومجموعة (سامبا) المالية، وسابك، والبنك الأهلي التجاري، وأرامكو السعودية، والخطوط الجوية العربية السعودية، وتداول، والاتصالات السعودية، وساب، والبنك السعودي الفرنسي، والمدفوعات السعودية، والهيئة العامة للاستثمار، والتعاونية للتأمين، وبنك التنمية الاجتماعية، وبنك الجزيرة، وبداية لتمويل المنازل بالإضافة لعدد من الشركات والمؤسسات في القطاع المالي بالمملكة، والشركاء الإعلاميين للمؤتمر”.