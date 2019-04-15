سؤال تقني بشأن سند محمد بن سلمان.. والبرنامج يجيب

تساءل مواطنون بشأن برنامج سند محمد بن سلمان وهل يحفظ الموقع الرسمي للبرنامج بيانات المستفيدين الشخصية؟، وفي وقت سابق، أجاب سند محمد بن سلمان أن الموقع يحفظ البيانات بالفعل بغرض إجراءات التحقق من الأهلية ومراجعة الطلب المُقدم.
في سياق آخر، أوضح برنامج سند محمد بن سلمان أنه يمكن التسجيل للاستفادة من أولى المبادرات (سند الزواج) من خلال الرابط التالي (هنا).
ومبادرة سند الزواج هي مبادرة اجتماعية يقدمها برنامج سند محمد بن سلمان، مخصصة للمتزوجين حديثًا لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة.
ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:
– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.
– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.
– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.
– إنشاء حساب وإدخال البيانات.
– اجتياز دورة الوعي المالي.
– انتظار رسالة اعتماد الطلب.