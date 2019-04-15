شركة الطلائع تعقد اجتماعها السنوي مع كبار عملاءها

قامت شركة الطلائع، الموزع الحصري لإطارات بريجستون في المملكة العربية السعودية، بعقد اجتماعها السنوي المعتاد مع عملائها من مختلف مناطق المملكة لإطلاق استراتيجيتها وانشطتها التسويقية لهذا العام، ومناقشة مستجدات سوق الاطارات والتعريف بأخر التقنيات التي تستخدمها شركة بريجستون في منتجاتها . كما تأتي هذه الاجتماعات السنوية لإطلاع عملائها على خطط الشركة المستقبلية.
و بهذا الصدد عقدت عدة اجتماعات متتالية في مدن المملكة الرئيسية اتسمت بمشاركة عدد كبير من عملاء الشركة تجاوز عددهم ال”500″ شخص، بدءاً من مدينة الدمام حيث عقد الاجتماع الاول بتاريخ 17 مارس, تبعه الاجتماع الثاني بمدينة جدة بتاريخ 19 مارس ، واختتمت الاجتماعات بمدينة الرياض بتاريخ 21 مارس.
خلال هذه الاجتماعات، قدمت شركة الطلائع رؤيتها واستراتيجيتها لعام 2019، كما انتهزت الفرصة للإعلان عن إطلاق احتفالاتها بذكرى الـ”70″ سنة للشراكة مع شركة بريجستون. بالإضافة الى ذلك، تمت مناقشة الخطط التجارية والأنشطة المتعلقة بالمستهلكين، وكذلك الاستراتيجيات الخاصة بالشركة وتعزيز حضور إطارات بريجستون في السوق السعودي.
السيد البير يوكسل الرئيس التنفيذي لمجموعة بقشان السعودية للسيارات وفي كلمته ً خلال هذه الاجتماعات، أشاد بالجهود المتواصلة التي بذلها الشركاء العام الماضي، وحثهم على المحافظة على النجاح في عام 2019. كاشفا عن مجموعة جديدة متكاملة من منتجات بريجستون عالية الجودة, كما تم الكشف عن بعض البرامج الخاصة بخدمات ما بعد البيع لضمان راحة شركائها التجاريين والمستهلكين في آن واحد .
من ناحيته، سلط بندر بغدادي، مدير عام المبيعات في شركة الطلائع، في حديثة خلال المؤتمر، الضوء على استراتيجية وأنشطة الشراكة في عام 2019، وشدد على ثقة الشركة وقدرتها على تنفيذ جميع الاجراءات الضرورية والاستراتيجية التي تركز على تلبية احتياجات ومصلحة العملاء. واضاف:” نؤكد أننا نسير نحو النمو المتكامل لشراكتنا الاستراتيجية مع عملاءنا وشركاءنا، كما نتطلع إلى الفرص المستقبلية والعمل الجاد لخلق أفضل السبل لتعزيز العلاقة مع عملائنا”.