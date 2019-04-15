صور | وفاة عامل وإصابة آخر إثر انهيار مبنى تحت الإنشاء في مكة المكرمة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بإصابات مختلفة إثر انهيار في مبنى تحت الإنشاء بالعاصمة المقدسةً .
وقد تلقت عمليات الدفاع المدني بلاغ مفاده وقوع حادث إنهيار لمبنى تحت الإنشاء بمخطط ربوة مكة وكان الحادث عبارة عن إنهيار حديد التسليح لسقف مبنى قيد الانشاء تقدر أبعاده ب (20*10) م أثناء القيام بعملية صب الخرسانة نجم عن الحادث وفاة شخص وإصابة آخر من العاملين المتواجدين اسفل السقف المنهار و جرى اخراجهما عن طريق وحدات الإنقاذ.
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقا مع الجهات ذات العلاقة.