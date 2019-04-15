فيديو | حقيقة وصول أعداد المدخنين في المملكة إلى 6 ملايين بينهم 600 ألف سيدة

كشف نائب رئيس جمعية نقاء الدكتور محمد بن جابر اليماني، حقيقة وصول أعداد المدخنين في المملكة إلى 6 ملايين مدخن، مشيراً إلى أنها تلك الإحصائيات لا تمثل الحقيقة.
وقال اليماني في لقاء ببرنامج “معالي المواطن”، على قناة “mbc”، إن الأرقام المتداولة عن التدخين في المملكة عبارة عن تقديرات بُنيت على دراسات مسحية صغيرة وحدث تضخيم أو توقع بناء عليها، مشيراً إلى أن بعض الدراسات التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية هي الأقرب للصحة.
ما مدى صحة إحصائية 6 ملايين مدخن في السعودية؟
د. محمد بن جابر اليماني نائب رئيس جمعية نقاء يتحدث لـ #معالي_المواطن pic.twitter.com/rbTDyOKyQQ
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) April 14, 2019