فيديو | حكم مباراة يبكي متأثرًا بعد إصـابة مروعة لحارس مرمى فريق إفريقي

شهدت مباراة الوداد البيضاوي المغربي وحوريا الغيني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أول أمس (السبت)، إصـابة مرعبة لحارس مرمى الفريق الغيني، جعلت حكم المباراة واللاعبين يبكون متأثرين من خطورتها.
وحاول حارس مرمى حوريا خادم ندياي التصدي لإحدى هجمات الفريق المغربي، لكنه اصطدم بزميله المدافع ليتعرض لكسر مضاعف في قدمه، ما جعله يتألم بشدة وجرى تبديله.
وظهر لاعبو الفريقين متأثرين من شدة الإصـابة، ولم يتمالك بعضهم نفسه وذرفوا دموعهم، بينهم حكم المباراة الإثيوبي باملاك تيسيمبا.
What a touching moment in football the referee couldn't stop his tears watching the injury of the Senegal national keeper Khadim Ndiay during the game Hooriya Vs WAC Casablanca.
Football is humanity before anything else. pic.twitter.com/lqltgJSSMm
— Mohamed Rtimi (@moegwen) April 14, 2019