فيديو | متحدث “الإسكان”: يحق لأي مواطن طلب مهندس لفحص الوحدات السكنية في السوق العقاري

المهندس سيف السويلم، المتحدث باسم وزارة الإسكان:

أطلقنا عبر منصة البناء المستدام خدمة فحص الوحدات السكنية تحت الإنشاء وسابقة البناء، لضمان مدى جودتها، ومن حق أي مواطن طلب مهندس متخصص للفحص اليوم.#اتجاهات pic.twitter.com/Dge7y1pGoX

— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) April 14, 2019