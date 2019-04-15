فيديو | مواطن من ذوي الإعاقة: وزير سابق وعدني بوظيفة ثم قال لي: “انت وراي وراي بكل مكان؟”

فيديو | طارق حدادي: تم وعدي من وزير الخدمة المدنية السابق وقال وظيفتك علي، وبعد التخرج أتيت إليه وقال لي " أنت وراي وراي في كل مكان"؟.#تم_وتمكين_ذوي_الاعاقة pic.twitter.com/HMbVdf6bHl

— برنامج تم (@TammTalkShow) April 14, 2019