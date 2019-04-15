فيديو وصور | حريق هائل في كاتدرائية نوتردام التاريخية بباريس.. وانهيار برجها المبني قبل 800 عام

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم الإثنين، اندلاع حريق هائل في كاتدرائية نوتردام التاريخية التي يعود تاريخ بنائها للقرن الـ 12 الميلادي، وذلك أثناء أعمال التجديد والترميم التي تنفذها بلدية باريس.
وذكرت وكالات أنباء عالمية أن سقف الكاتدرائية انهار كليا، كما انهار برج الكاتدرائية الذي يرجع تاريخ بنائه إلى قبل 800 عام، والبالغ ارتفاعه 69 مترا، بعد أن التهمته النيران.
وأظهرت لقطات تليفزيونية متداولة جانباً من الحريق، حيث انبعثت ألسنة اللهب في سطح مبنى الكاتدرائية وسقط البرج التاريخي، بخلاف سحابة الدخان التي غطّت محيط الأثر التاريخي الفرنسي الشهير.
وأخلت إدارة الإطفاء التابعة لبلدية باريس المنطقة المحيطة بالكاتدرائية، فيما هرعت قوات الشرطة والإطفاء إلى موقع الحادث الذي دفع مسؤولين بقصر الإليزيه إلى إلغاء الخطاب المنتظر للرئيس “إيمانويل ماكرون”.
وتشكل هذه الكاتدرائية رمزاً لفرنسا وتُعتبر جزءاً من الثقافة الأوروبية، ويزورها سنوياً حوالي 13 مليون سائح من جميع أنحاء العالم، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
لحظة انهيار برج نوتردام في باريس، يبلغ عمر البرج اكثر من 800 سنة.
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— Celebs Arabic (@CelebsArabic) April 15, 2019