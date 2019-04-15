كلية نايف للأمن الوطني تعلن نتائج القبول لرتبة رقيب وجندي

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أعلنت كلية نايف للأمن الوطني عن نتائج القبول المبدئي للرتب العسكرية (رقيب , جندي)، وعلى جميع المقبولين مبدئياً إحضار المستندات الموضحة أدناه في الموعد المحدد لكل طالب.

وأوضحت الكلية أن المستندات المطلوبة:

1- الحضور بالزي الرياضي: بنطلون لون أسود، وفنيله لون أبيض ولا تحتوي على أي شعارات.
2- طباعة نموذج طلب التحاق بالخدمة العسكرية من الموقع، والقيام بتعبئته وتوقيعه من الجهات المختصة، وإحضاره في موعد المقابلة الشخصية.
3- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي والشهادات الإضافية المطلوبة للوظيفة.
4- صورة واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية للطالب مع إحضار الأصل للمطابقة.
5- صورة واضحة ومكبرة من سجل الأسرة للمتقدم إذا كان متزوجا.
6- صورة واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة لوالد الطالب.
7- صورة واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو حفيظة النفوس لجد الطالب (إن وجد).
8- صورة واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو حفيظة النفوس لولي أمر الطالب مع ما يثبت ذلك (في حال عدم وجود والده).
9- عدد 8 صور حديثة وملونة ومكشوف الرأس مقاس 4×6 بالزي السعودي وتكون الخلفية بيضاء.
10- ملف علاقي توضع فيه جميع الطلبات المذكورة أعلاه.

ونوهت كلية نايف للأمن الوطني بما يلي:

1- يجب التقيد بالموعد المحدد لكل متقدم.
2- يجب على المتقدم طباعة النموذج التالي وتعبئته وإحضاره في موعد المراجعة (اضغط هنا لتحميل النموذج)

لمشاهدة النتائج اضغط على هذا الرابط (هنا).

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