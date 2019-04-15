الرئيسية الشركات موبايلي راعي رسمي لنصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال بين الأهلي والهلال
ترعى شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” رسمياً مباراة الأهلي والهلال في إياب نصف نهائي البطولة العربية (كأس زايد للأندية الأبطال)، والتي تقام مساء اليوم الإثنين على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.
وجهزت موبايلي ثلاثة منافذ لتقديم خدماتها المختلفة لعملائها من الجماهير، إضافة إلى تقديم خدماتها في منصة كبار الشخصيات.
وقد أتاحت موبايلي للجماهير الرياضية فرصة الفوز لحضور المباراة من خلال السحب على عدد من التذاكر بما فيها تذاكر لدخول المنصة، وذلك في إطار تحفيز الجماهير للحضور ومساندة الأندية الوطنية المشاركة في البطولة العربية.
وتدعم موبايلي المناسبات والفعاليات التي تقام في المملكة، لا سيما تلك المتعلقة بالرياضة وبالأخص كرة القدم، وهي الرياضة الأكثر شعبية في المملكة.